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Школьники из семи регионов РФ примут участие в финале инженерной Олимпиады в Томске

Финальный этап будет идти четыре дня и завершится 14 марта

ТОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Школьники из семи российских регионов примут участие в финале Олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ), которая пройдет в Томском политехническом университете (ТПУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сорок учеников 8-11 классов из семи регионов России будут соревноваться в решении командной инженерной задачи", - сообщили в пресс-службе, добавив, что отборочный этап олимпиады прошли школьники из Краснодарского края, Башкирии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Москвы и Московской области.

Как уточнили в вузе, финалистам, в частности, нужно будет предложить решения для оптимизации разных городских процессов, связанных, например, с регулированием дорожного трафика, вывозом мусора и даже безопасностью детей. "Школьники будут работать с реальными городскими данными", - отметили в пресс-службе.

Финальный этап будет идти четыре дня и завершится 14 марта. Всего в финальном задании будет восемь тем, какая тема достанется определенной команде, будет определено жребием. "Жюри будет оценивать само инженерное решение, насколько все работает, экономическую составляющую - сколько времени и ресурсов затрачено на решение, и конечно, командную работу", - пояснили в университете.

ТПУ выступает одним из вузов-организаторов Олимпиады НТИ. Формат Олимпиады представляет собой инженерные соревнования для школьников 8-11 классов, затрагивающих разные области - от информационных технологий до урбанистики и надводной робототехники.

Теги
РоссияТомская область
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