ФАС возбудила дело в отношении красноярских поставщиков медицинских масок

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении красноярских поставщиков медицинских масок, действия которых могли стать причиной дефицита медицинских масок и роста цен на них в аптеках республик Тыва и Хакасия. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"10 марта 2020 г. Красноярское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ФК Гранд капитал Красноярск", ООО "Медико-техническая фирма "Мединстал", ООО "Пульс Красноярск" и ЗАО "Центр внедрения "Протек" по признакам нарушения п. 1 части 1 ст. 11 закона о защите конкуренции - картель с целью поддержания цен на товарном рынке. Компании осуществляли поставки медицинских масок на территорию Республики Тыва, Республики Хакасия и Красноярского края с декабря 2019 г. по февраль 2020 г.", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, в этот период закупочные цены компаний существенно не менялись, однако цены на медицинские маски, поставляемые на территорию республик Хакасия и Тыва были завышены на 132% - 408%. "При этом для Красноярского края оптовики устанавливали экономически обоснованные цены, а "нажиться" решили на других регионах", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского. Ранее он также отмечал, что завышение цен на маски имеет все признаки "экономического мародерства" в условиях повышенного спроса.

"Это уже второе дело о картеле поставщиков медицинских масок в России. Несмотря на неоднократные предупреждения ФАС о недопустимости такого поведения, некоторые поставщики, пользуясь ситуацией, вступают в ценовые сговоры. Законом за это предусмотрена административная ответственность в виде "оборотных" штрафов для юридических лиц и уголовная ответственность для должностных лиц компаний", - напомнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело против пяти оптовых поставщиков медицинских масок, подозреваемых в нарушении закона о защите конкуренции и синхронном завышении цен на продукцию более чем в 1,5 раза.

В начале февраля ФАС предложила создать оперативный штаб с участием властей регионов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов из-за ситуации с ценами на медицинские маски, которые подорожали на фоне новостей о распространении коронавируса в России, а некоторые аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.