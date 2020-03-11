Алтайский край получит 300 млн рублей по программе ремонта ветхих котельных

БАРНАУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Федеральные средства по программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с износом свыше 60% на ремонт котельной в городе Новоалтайске Алтайского края составят 300 млн рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Новоалтайск - город-спутник региональной столицы Барнаула. Это четвертый по численности в Алтайском крае город с населением более 73 тыс. человек.

"Сегодня в Москве состоялась встреча губернатора края Виктора Томенко с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым, губернатор защитил проект реконструкции котельной по федеральной программе, рассчитанной на 2020-2022 годы. Край вошел в пятерку регионов, получивших возможность в пилотном режиме реконструировать изношенные объекты ЖКХ. Из федерального бюджета на эти цели будет получено порядка 300 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, Томенко отметил что Новоалтайск - перспективный, растущий, развивающийся населенный пункт. Однако средств муниципального и регионального бюджетов было бы недостаточно для решения проблем систем теплоснабжения и водоснабжения города. Привлечение средств федерального бюджета позволит решить проблемы.

Первый этап проекта - реконструкция котельной №1 и теплосетей по этому контуру. Это позволит обеспечить надежные и качественные коммунальные услуги людям, даст возможность подключать строящиеся многоквартирные дома с минимальными издержками. Губернатор Томенко подчеркнул, что будет контролировать реализацию проекта, будет создана рабочая группа.

Если регион успешно реализует первый этап и защитит программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60% в правительстве РФ, возможно участие края во втором этапе в 2021-2022 годах. Для него предлагается реконструкция канализационного коллектора в Новоалтайске, это единая централизованная система водоотведения протяженностью 116,4 км. Средний износ канализационных сетей - 67%.