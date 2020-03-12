В МЧС назвали предварительную причину пожара в Приангарье, где погибли пять человек

ТАСС, 12 марта. Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара в селе Казачинское в Иркутской области, где в ночь на четверг погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.

"По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 00:45 (19:45 мск 11 марта). Дощатый дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составляла 144 кв. метра. Под завалами пожарные обнаружили пять человек, в том числе троих детей. По предварительной информации, погибли взрослые 1993 и 1995 годов рождения, дети 2013, 2016 и 2017 годов рождения.