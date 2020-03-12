СК начал проверку по факту крупного разлива нефтепродуктов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Следственное управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку по факту загрязнения льда реки Ангара нефтепродуктами. Об этом говорится в сообщении ведомства в четверг.
Разлив нефтепродуктов произошел из-за аварии на территории нефтебазы АО "Красноярскнефтепродукт"(КНП) в поселке Рыбное Мотыгинского района. В районе был введен режим ЧС.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначена техническая судебная экспертиза, опрошены сотрудники АО "КНП", получена интересующая следствие техническая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, произошел прорыв сварного шва на трубопроводе при перекачке топлива из резервуара № 12 в резервуар № 2. Топливо в объеме 95,4 тонны разлилось на лед реки. Сейчас сотрудники предприятия и специалисты Центра аварийно-спасательных операций ликвидируют последствия разлива. Для этого на место ввезены сорбенты для обработки поверхности территории нефтебазы, а также льда реки от остатков дизтоплива. Очищается поверхность льда от снега с применением спецтехники, снег вывозится в специально отведенное место, имеющее ограждение высотой 1,5 м, исключающее возможность утечки.