СК начал проверку по факту крупного разлива нефтепродуктов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Следственное управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку по факту загрязнения льда реки Ангара нефтепродуктами. Об этом говорится в сообщении ведомства в четверг.

Разлив нефтепродуктов произошел из-за аварии на территории нефтебазы АО "Красноярскнефтепродукт"(КНП) в поселке Рыбное Мотыгинского района. В районе был введен режим ЧС.