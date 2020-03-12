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Завод "Русала" в Красноярске оштрафовали за превышение объема выбросов

Передвижная станция регионального управления Роспотребнадзора ранее зафиксировала в санитарно-защитной зоне Красноярского алюминиевого завода превышение концентрации бензапирена
Красноярск Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Красноярск
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Красноярский алюминиевый завод ("Русал Красноярск") оштрафован на 10 тыс. рублей за превышение вредных выбросов, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю проведена внеплановая проверка в отношении АО "Русал Красноярск", по результатам которой установлено неисполнение ранее выданного предписания о необходимости снижения загрязняющих веществ до величин, обеспечивающих соблюдение гигиенических нормативов на жилой территории г. Красноярска. Мировым судьей АО "Русал Красноярск" привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, предприятие было оштрафовано на 10 тыс. рублей и получило повторное предписание о необходимости снижения выбросов вредных веществ.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова написала в Instagram, что передвижная станция ведомства зафиксировала в санитарно-защитной зоне завода превышение концентрации бензапирена, материалы были отправлены в прокуратуру.

Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска (город стоит в низине и окружен горами) приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. По данным доклада "О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2018 году", объем выбросов в Красноярске составил 192,3 тыс. тонн, из них на Красноярский алюминиевый завод приходится 55,1 тыс. тонн.

Теги
РоссияКрасноярский край
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