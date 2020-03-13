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Омская область в этом году увеличит площадь посевов сельхозкультур на 160 тыс. га

Для этого в регионе проведут мероприятия по возвращению в севооборот заброшенных земель, в частности, подвергшихся подтоплению в прошлые годы

ОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Площадь посевов сельскохозяйственных культур увеличится в 2020 году в Омской области на 160 тыс. га и составит более 3 млн га. Как сказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, для этого в состав сельхозугодий будет возвращено около 110 тыс. га земель, которые ранее подверглись подтоплению.

"Мы введем около 80 тыс. га, которые были подтоплены прошлой весной. И сейчас мы стимулируем аграриев вводить земли, которые после переувлажнения не используются несколько лет. Для этого мы даем поддержку в размере 3,9 тыс. рублей на га, за счет этой программы планируем ввести еще 29 тыс. га. В целом же общая посевная площадь вырастет до 3,02 млн га (с 2,86 млн в прошлом году)", - сказал Дрофа.

По его словам, мероприятия по возвращению в севооборот заброшенных земель будут проводиться ежегодно. "За счет этого мы планируем каждый год вводить по 30 тыс. га. Плюс есть земли, которые не оформлены. Задача органов местного самоуправления - их оформить на себя и дать землепользователям. А мы будем параллельно искать инвесторов, чтобы земля не простаивала", - сообщил министр.

По его словам, в 2020 году регион рассчитывает увеличить объем урожая зерновых с 3,05 до 3,5 млн тонн, масличных культур - с 254 до 317 тыс. тонн, картофеля и овощей - с 442 до 572 тыс. тонн. Добиться этого власти намерены путем расширения площадей посевов, повышения объема внесенных удобрений и увеличения до 6% доли элитных семян.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибирского федерального округа. В 2019 году здесь вырастили более 3,05 млн тонн зерна, почти 254 тыс. тонн масличных культур, более 440 тыс. тонн овощей и картофеля и 5 тыс. 483 тонн льна-долгунца.

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РоссияОмская область
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