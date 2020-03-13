В Хакасии возбудили уголовное дело за нарушения правил золотодобычи

ТАСС, 13 марта. Уголовное дело возбуждено в отношение директора компании "Минеральные ископаемые ресурсы", подозреваемого в нарушении правил золотодобычи в Хакасии. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственным управлением СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии по материалам УФСБ по Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Минеральные ископаемые ресурсы", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК РФ ("Нарушение правил охраны и использования недр")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, компания в июле 2018 года получила лицензию на поиск и оценку месторождений золота, но сотрудники организации начали незаконно проводить добычу золота открытым способом в Таштыпском районе. По актуальным данным, добыто было около 90 граммов золота на сумму более 250 тыс. рублей. Но незаконная добыча золота привела к тому, что был снят плодородный слой почвы на площади около 17 тыс. кв. метров, изменено русло ручья. Ущерб окружающей среде, по предварительным данным, превысил 12 млн рублей.