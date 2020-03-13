{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хакасии возбудили уголовное дело за нарушения правил золотодобычи

В результате действий одной из компаний ущерб окружающей среде, по предварительным данным, превысил 12 млн рублей

ТАСС, 13 марта. Уголовное дело возбуждено в отношение директора компании "Минеральные ископаемые ресурсы", подозреваемого в нарушении правил золотодобычи в Хакасии. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следственным управлением СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии по материалам УФСБ по Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Минеральные ископаемые ресурсы", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК РФ ("Нарушение правил охраны и использования недр")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, компания в июле 2018 года получила лицензию на поиск и оценку месторождений золота, но сотрудники организации начали незаконно проводить добычу золота открытым способом в Таштыпском районе. По актуальным данным, добыто было около 90 граммов золота на сумму более 250 тыс. рублей. Но незаконная добыча золота привела к тому, что был снят плодородный слой почвы на площади около 17 тыс. кв. метров, изменено русло ручья. Ущерб окружающей среде, по предварительным данным, превысил 12 млн рублей.

Теги
РоссияХакасия
Реклама на ТАСС
В Иркутске семилетняя девочка пострадала из-за упавшего с крыши льда
Ребенка доставили в больницу, по факту инцидента возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС