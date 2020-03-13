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Движение на дороге в аэропорт Норильска закрыто из-за метели

Из-за метеоусловий также задерживаются несколько авиарейсов

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. Дорога в аэропорт Норильска на севере Красноярского края закрыта для движения транспорта из-за метели. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

На севере края с 04:00 (00:00 мск) пятницы объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра.

"На автодороге краевого значения Норильск - Кайеркан - Алыкель в связи с ухудшением погоды - низовая метель - в превентивных целях введено ограничение для движения всех видов транспорта", - сообщили в МЧС. Также закрыта дорого Дудинка - Алыкель.

По информации справочного бюро аэропорта, из-за метеоусловий Норильска задерживаются несколько рейсов.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Норильске в субботу ожидается снег, метель, видимость менее 1 км, ветер южный 10-15 м/с, порывы до 27 м/с.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района. Через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.

Теги
РоссияКрасноярский край
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