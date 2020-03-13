Красноярский край в 2020 году вложит в капремонт жилья 4,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Красноярский край в 2020 году вложит в капитальный ремонт многоквартирных домов 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил на окружном совещании в пятницу вице-премьер правительства края Анатолий Цыкалов.

"Запланирован ремонт 1557 домов. Объем финансирования порядка 4,5 млрд рублей", - сказал Цыкалов. По его словам, выполнение капитальных ремонтов уже началось. Цыкалов не уточнил, какая сумма была вложена в капремонт домов в 2019 году. В июне прошлого года губернатор края Александр Усс отмечал, что в 2019 году на капремонт домов планировалось вложить 5,9 млрд рублей и сделать ремонт 2,5 тыс. домов.

Правительство региона разработало программу на 2020-2022 год, в этот период планируется отремонтировать 2,7 тыс. домов, при этом порядка 280 домов было перенесено с программ прошлых лет на основания решений собственников жилья об изменении сроков и видов работ.

В 2012 году в Жилищный кодекс были внесены поправки, по которым собственники жилья были обязаны вносить деньги на спецсчет для ремонта своего дома, либо перечислять их региональному оператору. Размер взноса на капитальный ремонт по стране является разным, каждый регион самостоятельно устанавливает размер такого взноса. В каждом регионе РФ своя региональная программа капитального ремонта, рассчитанная на 30 лет, которая содержит сведения о перечне домов, подлежащих ремонту, год проведения ремонта, виды ремонта.