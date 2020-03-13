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Акция "Тотальный диктант"

Первый полноценный "Тотальный диктант" с сурдопереводом напишут в Новосибирске

Два года назад акция для глухонемых проходила в тестовом режиме, в ней приняли участие 10 человек

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Текст акции "Тотальный диктант" с сурдопереводом в полноценном режиме впервые напишут на родине акции - в Новосибирске, на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), сообщила ТАСС координатор по работе с площадками в Новосибирске Дарья Гаркуша.

"В Новосибирске будет писаться диктант с сурдопереводом на базе НГТУ. Первый раз это поставлено на профессиональный уровень. Два года до этого мы пробовали, как это будет происходить, в тестовом режиме, и в этом году мы отработали методику, профессионально к этому подойдем", - сказала Гаркуша.

По ее словам, планируется, что в акции примут участие 50 человек. В предыдущие годы, когда акция для глухонемых проходила в тестовом режиме, в ней приняли участие 10 человек. Текст акции продиктуют два профессиональных переводчика. Кроме того, в этом году были впервые проведены подготовительные курсы с сурдопереводом.

Организаторы представят опыт проведения дикнтанта на ежегодной конференции. Сложности проведения акции для глухонемых связаны с тем, что они учат жестовый язык как иностранный. Кроме того, язык имеет отличные от русского языка правила, а некоторые слова невозможно изобразить на языке жестов.

В связи с этим организаторы планируют выработать и новые критерии для оценки диктанта, прочитанного на языке жестов. Оценки при написании "Тотального диктанта" с сурдопереводом должны быть мягче, отметила собеседница агентства.

"Тотальный диктант" пройдет 4 апреля, столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. Акция проводится ежегодно для всех желающих, впервые была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Сегодня проект организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают его активисты и волонтеры в разных уголках планеты. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Теги
РоссияАкция "Тотальный диктант"Новосибирская область
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