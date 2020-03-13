Органы опеки в Омске подали в суд на женщину, не позволившую лечить сына от туберкулеза

ОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Омска подали в суд иск о лишении родительских прав женщины, которая заразила малолетнего сына туберкулезом, не давала его обследовать и лечить, рассказал ТАСС представитель департамента информационной политики мэрии Омска Дастан Бейсебаев.

Ранее местные СМИ сообщали, что мать ребенка больна активной формой туберкулеза, при этом она отказывалась ставить сыну детсадовского возраста прививку от этого заболевания, обследовать и лечить его.

"На данный момент ребенок находится на лечении в учреждении здравоохранения. Назначено судебное заседание по лишению матери родительских прав", - сказал Бейсебаев.

В пресс-службе омского Минздрава ТАСС сообщили, что мальчик был госпитализирован в Омский клинический противотуберкулезный диспансер вопреки желанию матери по решению суда. "Судья возложил на мать мальчика обязанность по лечению сына в недобровольном порядке с обеспечением контролируемого курса на срок 9 месяцев в условиях стационара", - рассказал собеседник агентства, отметив, что мальчику оказывается вся необходимая помощь.