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На дороге в аэропорт Норильска сняты ограничения на движение

Дорога была закрыта с 13 марта

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Дорогу в аэропорт Норильска на севере Красноярского края, которая 13 марта была закрыта из-за метели, открыли для всех видов транспорта. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"15 марта 2020 года с 07:10 (03:10 мск) автодорога краевого значения Норильск - Кайеркан - Алыкель открыта для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

На севере края с 04:00 (00:00 мск) пятницы было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Норильске от минус восьми до минус трех градусов, временами снег, ветер 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с, видимость - менее 1000 м.

Аэропорт, дорога до которого была закрыта, является основным для Таймырского района. Через этот аэропорт осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.

Теги
РоссияКрасноярский край
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