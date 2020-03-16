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Распространение коронавируса нового типа

Школы и вузы СФО уходят на каникулы и онлайн-обучение из-за опасности коронавируса

Удаленное обучение вводят в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия

ТАСС, 16 марта. Школьникам Сибири продлили каникулы, учеников переводят на дистанционное обучение, вузы также отправляют студентов обучаться на онлайн-платформы - в субботу, 14 марта, подтвердились два случая коронавируса в Кузбассе у граждан, прибывших из Италии. Возможности удаленного обучения используют в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия, сообщили ТАСС в понедельник в региональных университетах.

"С сегодняшнего дня студенты вузов Кузбасса переходят на дистанционное обучение, ученики школ уходят на двухнедельные каникулы, а в детсадах вводится свободное посещение", - написал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем официальном канале в Telegram.

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В Новосибирской области, как сообщил на оперативном совещании министр образования региона Сергей Федорчук, приказ о свободном посещении школ будет выпущен сегодня, также минобразования предложило увеличить весенние каникулы с 18 марта по 1 апреля, вместо периода с 23 по 31 марта. Как отметил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников, министерство образования должно сегодня оценить, какие вузы готовы перейти на дистанционное обучение. В Новосибирском Государственном техническом университете уже принято такое решение - вуз уйдет на дистанционное образование на неопределенный срок не позднее среды, 18 марта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) со ссылкой на первого проректора ТПУ Андрея Яковлева, вуз организует дистанционное обучение в тестовом режиме. Сегодня университет приступает к проверке всех систем на готовность университета к онлайн-образованию. Как пояснили агентству в пресс-службе, уже во вторник студенты будут учиться из дома - руководство по работе в таких условиях направят каждому студенту и преподавателю, действующее расписание останется в силе. По данным пресс-службы правительства Хакасии, в республике, как и в других регионах СФО, готовят постановление об ограничении массовых мероприятий, каникулы будут введены в школах, по предварительной информации, с 17 марта.

Произошедшая в конце 2019 года в центре Китая вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
РоссияКемеровская областьРаспространение коронавируса нового типа
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