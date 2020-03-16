Замглавы администрации Барнаула задержали по подозрению во взяточничестве

БАРНАУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула, он подозревается во взятке на сумму 2,6 млн рублей. Чиновник задержан, сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). При силовой поддержке УФСБ России по Алтайскому краю замглавы администрации Барнаула задержан следователем СК. <...> Проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте чиновника", - говорится в сообщении.

В должностные обязанности подозреваемого входят вопросы градостроительства и земельных отношений. Предварительно, в 2019 году, действуя по предварительному сговору в составе группы лиц с гендиректором компании "Барнаулкапстрой", чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 2,6 млн рублей. Деньги он получил за покровительство и лояльное отношение со стороны мэрии к компании.

Решается вопрос о заключении чиновника под стражу.