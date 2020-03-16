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Сильный ветер прогнозируют в регионах Сибири в ближайшие двое суток

В Красноярском крае его скорость местами сможет достигать 25 м/с

ТАСС, 16 марта. МЧС в регионах Восточной и Западной Сибири распространило предупреждение о сильном ветре, порывы которого могут достигать 25 м/с в ближайшие двое суток, сообщили в понедельник в региональных управлениях ведомства.

"По прогнозам гидрометцентра, 17 марта ночью в центральных и южных районах края ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами, 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю. Порывы ветра до 22 м/с прогнозируют также на Таймыре и в Эвенкии, которые расположены на севере края.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Омской области. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, 17 марта в сибирском регионе ожидается метель, гололед, ветер до 20 м/с с умеренными осадками в виде снега. В Томской области ожидается усиление ветра ночью до 15-18 м/с, днем - 17-22 м/с.

Как сообщили журналистам в управлении МЧС по Томской области, ожидаются аварии на объектах ТЭК и нарушения в работе транспорта. МЧС рекомендует населению будучи на улице - держаться подальше от шатких конструкций.

"Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем", - отмечается в сообщении ведомства.

Теги
РоссияКрасноярский крайОмская областьТомская область
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