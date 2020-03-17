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Почти 10 тыс. человек остались без электроснабжения в Иркутской области

Специалисты восстанавливают подачу электричества

ТАСС, 17 марта. Аварийное отключение электроснабжения произошло в ночь на вторник в двух поселках Иркутской области с населением около 10 тыс. человек, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Отключение электроэнергии произошло в п. Магистральный: 803 жилых дома, в которых проживают 6696 человек (из них 957 детей), п. Казачинское: 880 жилых дома, в которых проживают 3056 человек (из них 530 детей)", - говорится в сообщении.

Специалисты приступили к восстановлению подачи электричества.

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