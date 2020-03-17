Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

"Сегодня Сергей Сокол подал в отставку, он переходит в Госдуму, где ему перешел мандат Ольги Баталиной", - сказал собеседник агентства.

Госдума 3 марта приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Ольги Баталиной в связи с ее переходом на должность замглавы Минтруда.

Сергей Сокол возглавил законодательное собрание Иркутской области в сентябре 2018 года. Его кандидатуру на этот пост предложила партия "Единая Россия", в которой он состоит.

Сергей Сокол родился в 1970 году в Севастополе, в 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. С 2002 года работал заместителем губернатора Красноярского края. В апреле 2008 года стал первым заместителем иркутского губернатора Игоря Есиповского, а когда глава региона погиб во время крушения вертолета, Сокол месяц исполнял его обязанности. Позднее он работал в госкорпорации "Ростех", в июле 2015 года был избран председателем совета директоров ОПК "Оборонпром", являлся советником гендиректора по развитию ГК "Ростех".