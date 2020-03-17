Электроснабжение двух поселков в Приангарье, прерванное из-за аварии, восстановлено

ТАСС, 17 марта. Электроснабжение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, из-за аварии в ночь на вторник оставившее без света два поселка с населением около 10 тыс. человек, восстановлено, сообщается на сайте МЧС региона. По данным синоптиков, порывы ветра ночью здесь достигали 21 м/с.

"В 11:50 (06:50 мск) <...> электроснабжение в Казачинско-Ленском района восстановлено", - говорится в сообщении. В устранении аварии участвовали 7 человек и 4 единицы техники.

Из-за шторма и метели в Иркутской области остается нарушенным электроснабжение в 14 населенных пунктах Тайшетского и Братского районов, сообщается на сайте МЧС области. Без электричества остается более 4 тыс. жилых домов и 51 социально значимых объектов.