Повышенное содержание трех вредных веществ зафиксировали в атмосфере Омска

ОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода, этилбензола и фенола зафиксировано в Омске. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

"Вчера вечером мобильная экологическая лаборатория взяла пробы воздуха в трех точках на северо-западе (где размещены основные нефтеперерабатывающие предприятия региона - прим. ТАСС) Омска. Результаты показали превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода, этилбензола и фенола", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на пересечении улиц Нефтезаводская и Энтузиастов было зафиксировано превышение в 1,63 раза ПДК сероводорода, в 1,55 раза - этилбензола, в 1,3 раза - фенола. На Красноярском тракте пробы показали 1,38 ПДК сероводорода, 1,9 ПДК этилбензола, 1,9 ПДК фенола и повышенное содержание (0,93 ПДК) сероуглерода. На проспекте Губкина в атмосфере выявлено превышение в два раза ПДК этилбензола и в 1,6 раз - фенола.

В Минприроды отметили, что накоплению вредных веществ в атмосфере способствовала безветренная погода. Результаты замеров переданы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС и природоохранную прокуратуру.

В Омске регулярно фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. К 2024 году город обязан по майскому указу снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.