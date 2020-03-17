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Распространение коронавируса нового типа

"Ираэро" из-за коронавируса приостановила полеты в Узбекистан и Азербайджан

Полеты выполнялись из Иркутска и Красноярска

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Иркутская авиакомпания "Ираэро" с 18 марта из-за распространения коронавируса нового типа приостанавливает полеты из Иркутска в Узбекистан, а также из Красноярска в Азербайджан. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

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"С 18 марта 2020 года авиакомпания "ИрАэро" отменяет рейсы в города Баку (Азербайджан) из Красноярска и в Фергану (Узбекистан) из Иркутска. Основанием для временного прекращения авиасообщения стали меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, предпринятые правительствами данных стран", - сообщает пресс-служба.

Тем, кто уже приобрел билеты, деньги вернут в полном объеме. Компания отмечает, что рейсы в Узбекистан и Азербайджан пользовались большим спросом, загрузка самолетов зачастую была стопроцентной.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом "Ираэро" приостановила выполнение регулярных рейсов в Китай.

"Ираэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России. В парке авиакомпании 25 воздушных судов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и 11 марта признана пандемией Всемирной организацией здравоохранения. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511. Умерли 862 человека. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
АзербайджанУзбекистанРоссияИркутская областьКрасноярский крайРаспространение коронавируса нового типа
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