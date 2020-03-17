Проект СГК по изменению схемы теплоснабжения в Кузбассе получит 900 млн руб. господдержки

КЕМЕРОВО, 17 марта. /ТАСС/. Проект по обновлению коммунальной инфраструктуры города Белово Кемеровской области, реализация которого к осени 2021 года позволит закрыть старые неэкологичные котельные, получил федеральную господдержку в размере 900 млн рублей. Сибирская генерирующая компания со своей стороны инвестирует в него 2,5 млрд рублей, сообщает во вторник пресс-служба Кузбасского филиала СГК.

Как ранее сообщал ТАСС, с 2020 года энергетики в Белове начнут реконструкцию оборудования электростанции и строительство новой тепломагистрали протяженностью свыше 12 км от Беловской ГРЭС до центра города. После запуска новых сетей будут закрыты шесть старых угольных котельных, которые на сегодня не имеют современных комплексов очистки выбросов в атмосферу, а их дымовые трубы расположены на уровне многоэтажной городской застройки.

"Беловский городской округ вошел в число пилотных проектов модернизации жилищно-коммунального хозяйства в малых городах России. За счет государственно-частного партнерства здесь будет обновлена коммунальная инфраструктура и вся система централизованного теплоснабжения. Из федерального бюджета Белово получит на эти цели 900 млн рублей. СГК инвестирует в проект 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

За счет привлечения частных и государственных инвестиций в городе Белово фактически будет создана надежная и экологически эффективная система теплоснабжения, снизятся тарифы на теплоснабжения для населения. СГК намерена внедрить в работу "умные" технологии диагностики магистрального трубопровода, современный цифровой комплекс диспетчеризации и управления.

Переход на новую систему теплоснабжения положительно скажется и на экономическом развитии города. Созданные энергетические мощности позволят подключать новых потребителей практически без ограничений, развивать жилищное строительство и бизнес.

Белово - четвертый по численности город в Кемеровской области, в нем проживают около 127 тыс. человек. Экономика муниципалитета тесно связана с угольной промышленностью: на территории муниципалитета работают три угольных шахты и крупный разрез.