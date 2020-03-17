Зоопарки Сибири закрывают доступ к животным и раздают персоналу самодельные маски

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Зоопарки в регионах Сибири принимают повышенные меры безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, в Красноярске ограничили доступ в павильоны с экзотическими животными, а в Барнауле сотрудникам раздают самодельные маски, сообщили во вторник представители зоопарков.

"Питомцы парка "Роев ручей" не представляют для гостей опасности, а вот посетители могут стать источником инфекции, причем неосознанно и не специально. Поэтому на период карантина будут временно закрыты помещения акватеррариума, комплекс экзотических животных, комплекс копытных животных Африки, комплекс журавлей, зимнее помещение львов и пантеры", - говорится в сообщении красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей".

В зоопарке отметили, что посетителям предлагают прогулки на свежем воздухе и приглашают посмотреть на животных, обитающих в уличных вольерах. Также во всех посещаемых помещениях установлены ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы воздуха. Каждые два часа в парке проводится обработка всех поверхностей.

Как пояснил ТАСС директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев, пока в зоопарк не поступало распоряжений от Роспотребнадзора о введении особых мер и режима работы. Однако здесь занялись превентивными мерами безопасности.

"Мы приобрели антисептики, к сожалению, мы не могли найти масок - их нигде нет в городе, мы обзвонили аптеки, склады: масок в Барнауле в наличии нет. Это заставило нас сегодня купить большое количество марли и заказать марлевые повязки, которые мы будем по несколько штук выдавать всем работникам - в спиртовом, хлорном растворе они будут стираться, чтобы сотрудники могли несколько раз в день их менять. Мы обработали весь инвентарь антисептиками, всю обувь, дали антисептик работникам, чтобы они мыли руки - меры превентивные мы приняли. Ажиотажа не создаем - просто выполняем санитарные нормы и правила, которые, по большому счету, и должны быть на предприятии, где проходит большое количество людей", - пояснил Писарев.

В новосибирском зоопарке во всех павильонах установлены диспенсеры с обеззараживающим средством, которым посетители могут обработать руки в любой момент времени. "Также в павильонах, где есть общественные помещения типа санузлов, каждый час ведется санитарная обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами и все ручки дверей. Все павильоны зоопарка доступны для посетителей, посещаемость зоопарка сейчас небольшая, скученности людей нет. В любом магазине в день бывает больше людей, чем в павильонах зоопарка сейчас", - сообщила ТАСС старший научный сотрудник Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Татьяна Певнева.