ФАС: фармкомпания "Катрен" выставляла разные цены для регионов на медицинские маски

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Крупная новосибирская фармацевтическая компания "Катрен", которая работает во всех регионах страны и является, в том числе, поставщиком медицинских масок, выставляла разные цены на маски для разных регионов. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам проверки фармкомпании, специалисты проверяют этот факт на наличие или отсутствие нарушений антимонопольного законодательства, сообщила журналистам во вторник заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

В начале марта замглавы ФАС Андрей Цариковский в эфире телеканала "Россия 24" сообщал, что больше всего нарушений в части продажи медицинских масок ФАС видит в оптовом звене. По его словам, сложилась ситуация, когда оптовики "держат более или менее нормальные цены на маски для своего региона", а в другие регионы продают их "по ценам в несколько раз больше". Красноярское УФАС 10 марта возбудило дело в отношении нескольких компаний, осуществлявших поставки масок в свой регион, а также в Туву и Хакасию, по признакам нарушения п. 1 части 1 ст. 11 закона о защите конкуренции - картель с целью поддержания цен на товарном рынке.

"Была проведена выездная проверка [компании "Катрен"], причем она была проведена не только по 10-й статье, но и по 11-й статье, это картельные сговоры. Сейчас материалы находятся в стадии рассмотрения, единственно, что пока установлено - действительно, организация формировала цены различные для различных регионов, это установлено", - сказала Камнева.

По ее словам, сейчас специалисты регионального управления проверяют данный факт на предмет наличия или отсутствия нарушений антимонопольного законодательства.

Комментарием компании "Катрен" ТАСС в настоящее время не располагает.

Компания "Катрен" осуществляет деятельность на фармацевтических рынках в сегментах дистрибуции и розницы. Она основана в 1993 году, центральный офис находится в наукограде Кольцове под Новосибирском. Согласно собственным данным, доля компании на рынке составляет 13,3%, в штате компании более 3,2 тыс. чел., "Катрен" работает в 85 субъектах России.