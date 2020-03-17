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Иркутское Заксобрание после ухода в Госдуму Сергея Сокола возглавил вице-спикер Ведерников

За него отдали голоса 29 депутатов, за другого кандидата - представителя КПРФ Андрея Андреева - 15

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников избран председателем заксобрания после отставки с этого поста единоросса Сергея Сокола.

Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Госдуму, где ему перешел мандат Ольги Баталиной, назначенной на должность замглавы Минтруда.

"По результатам тайного голосования на должность председателя Законодательного собрания Иркутской области избран Ведерников Александр Викторович", - огласил результаты председатель счетной комиссии Александр Вепрев на сессии парламента во вторник.

За Ведерникова отдали голоса 29 депутатов, за другого кандидата - представителя КПРФ Андрея Андреева - 15. Один парламентарий от голосования воздержался.

Член "Единой России" Александр Ведерников был избран депутатом заксобрания Иркутской области в сентябре 2018 года, после чего депутаты выбрали его заместителем председателя регионального парламента. С 2008 по 2010 год Ведерников был заместителем председателя правительства Иркутской области. В 2010 году стал заместителем губернатора Мурманской области.

Сокол возглавлял региональный парламент с сентября 2018 года.

Теги
РоссияИркутская область
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