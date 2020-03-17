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Дело экс-губернатора Юрченко

Экс-губернатор Новосибирской области отсудил 300 тыс. рублей за уголовное преследование

Исковые требования Василия Юрченко удовлетворены частично
Василий Юрченко Ростислав Нетисов/ТАСС
Описание
Василий Юрченко
© Ростислав Нетисов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска обязал Минфин РФ выплатить бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко 300 тыс. рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили ТАСС в суде.

В конце января Юрченко, осужденный в 2017 году за превышение должностных полномочий, подал в суд иск к Министерству финансов РФ, требуя компенсации за незаконное уголовное преследование.

"Исковые требования Юрченко удовлетворены частично, принято решение взыскать 300 тысяч рублей", - сообщили в суде.

Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год, а до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В марте 2014-го Юрченко лишился поста "в связи с утратой доверия", в мае того же года следователи СК РФ возбудили в отношении него уголовное дело о халатности (постановление впоследствии отменил прокурор), а в августе - о превышении полномочий. В октябре 2017 года суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий при продаже земли в центре Новосибирска, приговорив его к трем годам лишения свободы условно.

Еще одно заявление экс-губернатор подал в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Изначально Юрченко заявлял сумму компенсации морального вреда в размере 3,3 млн рублей, он также просит возмещение расходов в размере 4,2 млн рублей, которые он понес, оплачивая услуги адвокатов.

Теги
РоссияДело экс-губернатора ЮрченкоНовосибирская область
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