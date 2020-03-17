Источник: в Красноярском крае нескольких полицейских подозревают в коррупции

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по факту получения взяток от грузоперевозчиков возбуждено в отношении нескольких полицейских в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"На протяжении продолжительного времени и на регулярной основе они брали взятки с юридических лиц, занимающихся грузоперевозками, за разрешение беспрепятственного проезда грузового транспорта без соответствующих разрешительных документов", - сообщил собеседник агентства, добавив, что уголовное дело возбуждено по пунктам "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностными лицами взятки в крупном размере за незаконные действия и бездействие, совершенное организованной группой") в отношении семи сотрудников ГИБДД Березовского, Емельяновского, Бородинского и Уярского районов, а также в отношении двух заместителей начальников муниципальных отделов Госавтоинспекции и оперативного дежурного Уярского межмуниципального отдела полиции.

По словам собеседника агентства, полицейские действовали в составе организованной группы и получали взятки в крупном размере.

В краевом главке МВД заявили ТАСС, что полицейские были задержаны оперативниками ФСБ и сотрудниками управления собственной безопасности по подозрению в получении незаконных денежных вознаграждений. "В случае установления вины сотрудники будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится служебная проверка.