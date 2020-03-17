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Распространение коронавируса нового типа

Сроки строительства транспортно-логистического центра под Новосибирском увеличатся

Глава Агентства инвестиционного развития региона Александр Зырянов пояснил, что это произойдет из-за снижения общего грузооборота товаров из Китая в связи с пандемией коронавируса

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Сроки строительства транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в промышленно-логистическом парке Новосибирской области увеличится на полгода из-за снижения общего грузооборота товаров из Китая в связи с пандемией коронавируса, сообщил во вторник в ходе совета по инвестиция региона глава Агентства инвестиционного развития региона Александр Зырянов.

Как ранее сообщал "Коммерсантъ", строительство крупного транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в промышленно-логистическом парке Новосибирской области планируется начать в 2020 году. Предполагалось, что объем инвестиций в проект составит 5 млрд рублей. Мощность ТЛЦ составит 300 тыс. контейнеров в год, терминал разместится на 20-30 га. Первая очередь объекта планировалась к запуску в работу в 2021 году, в 2023 году центр должен начать работать в полном объеме.

"Пока мы понимаем, что один проект действительно сдвинется порядка на полгода. Но он продвигался ускоренными темпами, планировали очень быстро выйти на площадку. Это транспортно-логистический терминал. Сейчас они говорят, что из-за того, что из Китая грузопотоки [товара] снизились, они [строители] будут в обычном режиме это делать", - сказал Зырянов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
РоссияНовосибирская областьРаспространение коронавируса нового типа
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