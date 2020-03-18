Власти Приангарья планируют ввести лицензирование пунктов приема и отгрузки древесины

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области, на которую приходится наибольший в России объем нелегальных вырубок леса, планируют сделать лицензируемой деятельность пунктов приема и отгрузки древесины. Это станет одной из мер по борьбе с теневым оборотом леса, сообщил в среду ТАСС и.о министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев.

Согласно сведениям из реестра выданных свидетельств регистрации пунктов приема и отгрузки древесины, в Иркутской области насчитывается порядка 3 тыс. таких пунктов. Это места, где юридические лица и индивидуальные предприниматели занимаются приемом и отгрузкой древесины. Сейчас деятельность пунктов приема и отгрузки леса не подлежит лицензированию.

"Огромное количество нарушений выявляется [в деятельности пунктов], поэтому необходимо дальнейшее ужесточение требований вплоть до лицензирования этой деятельности для того, чтобы [при выявлении нарушений] была возможность запрещать ее и не допускать к ней недобросовестных предпринимателей, которые принимают древесину с незаконным происхождением. 12 апреля в Иркутске будет выездное заседание рабочей группы Совета Федерации, на котором мы озвучим предложения о лицензировании деятельности по приему и отгрузке древесины", - сказал Петренев.

С 2017 года в Иркутской области реализуется пилотный проект по маркировке древесины. Его смысл заключается в том, что в лесничествах лесозаготовители получают идентификационные карточки на каждую груженную лесом машину. Карты содержат информацию об объеме древесины и ее происхождении, эти данные считывают в пунктах приема. Таким образом, там понимают, легальный лес или нет. До 2017 года, до введения маркировки, у работников пунктов не было возможности проверить происхождение древесины. Однако маркировки недостаточно для борьбы с нелегальным оборотом, так как некоторые пункты приема и отгрузки сознательно принимают лес неизвестного происхождения.

"Лицензирование должно позволить сократить количество пунктов приема и отгрузки древесины и поставить их под жесткий контроль, то есть, если они будут принимать древесину, которая не имеет необходимых законных документов своего происхождения, у нас будет возможность запрещать деятельность таких пунктов и влиять более кардинально на ситуацию. Для нас это очень актуально", - пояснил Петренев.

Как сообщал ТАСС, ущерб от незаконных вырубок в Иркутской области в 2017-2019 годах составил почти 40 млрд рублей. Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в конце января сообщал, что основная часть - до 80% - незаконных вырубок леса в 41 регионе РФ, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область, где сосредоточено более 10% лесов страны.