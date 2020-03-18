В Новосибирске провели роботизированные операции больных с аритмией при пороке сердца

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты новосибирского центра имени Е. Н. Мешалкина провели первые роботизированные операции больных с врожденными пороками сердца и сопутствующими им аритмиями, сообщил ТАСС сердечно-сосудистый хирург центра Александр Романов.

Врожденный порок сердца - сложный дефект, из-за которого кровоснабжение и работа сердца происходят неправильно. У пациентов с врожденным пороком сердца часто наблюдаются нарушения сердечного ритма - аритмия. При этом у таких пациентов она протекает и оперируется сложнее из-за порока сердца. Таким образом, по словам Романова, образуется категория сложных пациентов, которые трудно поддаются лечению.

"Мы выполняем колоссальные объемы лечения таких пациентов [с аритмией] ежегодно, они одни из самых больших в мире. Плюс у нас единственная функционирующая в стране роботизированная система магнитной навигации. Имея самый большой подобный опыт в РФ, сделав более 700 операций с этой системой, мы решили применить данную технологию для пациентов с врожденными пороками сердца и нарушением сердечного ритма. На сегодняшний день мы выполнили десять первых операций, все они были успешны", - сказал Романов.

По его словам, специалисты планируют провести от 30 до 50 подобных операций в следующие два года. Отмечается, что подобная роботизированная технология, кроме новосибирского центра есть только в одном месте - в Москве. Система не только минимизирует время рентгеновского воздействия во время проведения операции, но и значительно увеличивает безопасность и эффективность.

Отмечается, что данная технология направлена на лечение нарушений ритма сердца. При этом для лечения порока сердца пациенту могут до или после лечения аритмии провести соответствующую открытую операцию по поводу врожденного порока сердца.

"Мы устанавливаем в сердце катетеры стандартным способом, а потом с помощью специального катетера и магнитов, которые окружают пациента, управляем всей операцией из пультовой <…> Главное преимущество для сложных пациентов с врожденным пороком сердца в том, что этот катетер обладает определенными свойствами, которые позволяют подобраться к очень сложным участкам сердца", - отметил Романов.

НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.