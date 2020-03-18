Суд продлил арест трем фигурантам дела о прорыве дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Железнодорожный суд Красноярска продлил на месяц срок ареста трем фигурантам уголовного дела о прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, где погибли 17 человек. Об этом в среду ТАСС сообщили в суде.

Прорыв дамб на реке Сейба произошел 19 октября. Погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести, 23 человека получили травмы различной степени тяжести. По делу были арестованы гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.

"Суд рассмотрел [ходатайство следствия] и продлил срок содержания под стражей до 18 апреля", - сказали в суде.

После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи.

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малой Сейбе.