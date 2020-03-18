В атмосфере Омска зафиксировали повышенное содержание этилбензола

ОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Лаборатория центра экологического мониторинга Омска зафиксировала в ночь на среду в воздухе превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

"В ночное время из-за массового поступления обращений из Советского округа организован оперативный выезд эколаборатории. При западном направлении ветра предположительный источник должен находиться в районе пр. Мира. Отобраны пробы атмосферного воздуха. Несмотря на сильный ветер и хорошее рассеивание выбросов, зафиксировано превышение ПДК этилбензола в 1,4 раза", - сказали в пресс-службе.

Информация о поступивших обращениях и результаты отбора проб переданы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и МЧС.

В Омске регулярно фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. К 2024 году город обязан по майскому указу снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.