Власти Приангарья прекратят судебный спор с ФАС по поводу терминала в аэропорту Иркутска

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Иркутской области направило мировое соглашение в Арбитражный суд и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, чтобы завершить судебный спор вокруг строительства нового терминала в аэропорту Иркутска, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев в среду, оглашая на сессии Законодательного собрания послание о положение дел в регионе.

Ранее в среду глава региона дал поручение областному правительству до 30 ноября выбрать площадку под строительство нового аэропорта Иркутска, а также до конца года найти инвестора для строительных работ.

"Важнейшая задача - решение вопроса с аэропортом Иркутска. Мы направили мировое соглашение в Арбитражный суд и в Федеральную антимонопольную службу. В ближайшее время мы должны прекратить этот судебный спор", - сказал он.

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Ряд компаний проявлял интерес к проектам и призывал провести конкурс, однако власти Иркутской области в 2018 году, когда регион возглавлял коммунист Сергей Левченко, объявили, что новый терминал в действующем аэропорту построят "Новапорт" и компания "Рампорт аэро". По факту выбора инвестора без проведения конкурса ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В феврале 2019 года стало известно, что правительство и аппарат губернатора обратились в суд с двумя исками - к ФАС и ее областному управлению. Истцы полагали, что ведомство проводит проверку в правительстве в отсутствие правовых оснований и с нарушением процедуры. Антимонопольное ведомство дважды направляло предупреждения о возможном нарушении антимонопольного законодательства в адрес правительства региона и губернатора Иркутской области, однако оба предупредительных документа были проигнорированы органами власти субъекта.

Аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. Он обслуживает более 2 млн пассажиров в год.