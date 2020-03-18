Замглавы администрации Барнаула арестовали по делу о получении крупной взятки

БАРНАУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Суд Октябрьского района Барнаула в среду арестовал заместителя главы администрации города по делу о получении взятки в 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя Октябрьским районным судом Барнаула замглавы администрации города избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время следствия. Кроме того, следствие предъявило ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый с группой лиц в 2019 году по предварительному сговору с гендиректором АО СЗ "Барнаулкапстрой" получил от предпринимателя часть взятки в размере 2,9 млн рублей из ранее оговоренных с бизнесменом 15 млн рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и лояльное отношение к компании со стороны администрации города. Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, следователи ведут сбор и закрепление доказательств.

Как ранее сообщали в СУ СК по региону, замглавы Барнаула был задержан при силовой поддержке УФСБ, были проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте чиновника.