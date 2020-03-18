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Врио главы Приангарья поручил найти эффективное решение проблемы пробок в Иркутске

По словам Игоря Кобзева, до 30 ноября правительству региона нужно проработать вариант строительства южного обхода

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному правительству проработать варианты разгрузки от автомобильного транспорта Иркутска, для которого в характерны многокилометровые пробки в часы пик.

"Считаю принципиально важным в сжатые сроки найти эффективный способ, который позволит освободить Иркутск от постоянных пробок. Поручаю правительству в срок до 30 ноября 2020 года проработать вариант строительства южного обхода. Этот проект поможет разгрузить микрорайон Синюшина гора и облегчить проезд в Иркутск жителям поселка Маркова, города Шелехова и поселков Шелеховского района", - сказал Кобзев в среду, выступая с посланием о положении дел в регионе.

Он также поручил областному правительству разработать программы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона, улучшения транспортного обслуживания населения.

В Иркутске проживают около 630 тыс. человек, при этом численность населения Иркутской агломерации (вместе с пригородом и городами Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов, Черемхово) превышает 1 млн человек. В 2019 году в городе, по подсчетам аналитического агентства "Автостат", насчитывалось 197 тыс. автомобилей. Также город имеет выходы на федеральные трассы Р-255 "Сибирь" и Р-258 "Байкал", с которых транспорт транзитом проходит через Иркутск.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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