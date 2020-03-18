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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Экс-глава стройнадзора Кузбасса заявила, что не понимает обвинений по делу "Зимней вишни"

Танзиля Комкова обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в 7 млн рублей от застройщика торгового центра

КЕМЕРОВО, 18 марта. /ТАСС/. Бывший начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями, получении взятки в 7 млн рублей от застройщика ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове и отмывании денежных средств, заявила, что не понимает предъявленных ей обвинений, подчеркнув, что свое отношение к ним намерена выразить позднее. Обвинение Комковой оглашено в среду в Центральном районном суде Кемерова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Мне непонятно представленное мне обвинение, я, как руководитель инспекции, отвечала за обеспечение и организацию работы в соответствии с нормативными актами, отслеживала процесс строительства по Кемеровской области только по информации, представленной мне заместителем по строительству и заместителем по правовым вопросам. На объекты я не выезжала, это не входит в мои полномочия, допроектную документацию я не рассматривала, протоколы по административным делам я не составляла. <...> В принципе, я не признаю [вину], но в связи с вышесказанным, тем, что я сейчас сказала, мое отношение к обвинению и позицию по делу я выражу позже", - сказала Комкова.

Другие фигуранты дела - начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей и директор проводившей реконструкцию здания строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко - также отказались выразить свое отношение к обвинительному заключению. Сын Комковой Эдуард Комков вину не признал. Комков обвиняется по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), Шенгерей - по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), Чередниченко - по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления").

По данным гособвинения, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика ТЦ "Зимняя вишня" - гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". За взятку Комкова не привлекала компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания второй очереди торгового центра без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013 года по март 2014-го по поддельному договору на проектирование. В последующем сообщники их обналичили.

Кроме того, гособвинение считает, что Комкова и ее подчиненная Шенгерей не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания торгово-развлекательного центра. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

Фигуранты дел о пожаре

Это дело стало четвертым материалом о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", переданным в суд. На рассмотрении в Центральном и Заводском районных судах Кемерова находятся дела в отношении девяти обвиняемых: экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева, руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина, пожарного Сергея Генина, гендиректора "Зимней вишни" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (компания устанавливала в ТЦ пожарную сигнализацию) Игоря Полозиненко, инженера Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева и Юлии Богдановой.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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