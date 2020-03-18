Онлайн-платежи и медицинские маски. Как Сибирь защищается от коронавируса

Власти нескольких регионов Сибири уже ввели режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса на своих территориях. Так, в Красноярском крае, где ранее был выявлен один зараженный, режим был введен 17 марта. По словам руководителя краевого агентства по ГО и ЧС Евгения Мусса, это позволит перевести на усиленный режим работы соответствующие силы средства, а также задействовать финансовые резервы.

ТАСС, 18 марта. Власти регионов Сибири, где выявлены четверо носителей коронавируса нового типа, вводят дополнительные меры в связи с пандемией: переходят на режим повышенной готовности, проводят дополнительные закупки медицинского оборудования и масок. Торговые сети регионов создали запас продовольствия, а многие компании, как и в других макрорегионах, переводят клиентов на онлайн-обслуживание.

Представители одного из ведущих продуктовых ритейлеров Красноярска, ГК "Красный Яр", сообщили ТАСС, что сейчас сеть создает резерв запасов продуктов. "В настоящее время на складах компании создают стратегические запасы продукции, в первую очередь, закупают консервы, сахар, крупы, макароны, средства гигиены. Продукция уже заказана в большом объеме, в ближайшее время она приедет в распределительный центр. Резерв запасов создается на три месяца, закупки при этом будут продолжаться, но мы хотим исключить возможность спекуляций и паники", - сообщили в сети супермаркетов. С 12 марта по 1 мая компания заморозила цены на социально-значимые товары, такие как гречневая крупа, рис и сахар.

Как и во многих регионах страны, в Сибири наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости, прежде всего крупы и консервы, однако торговые сети отмечают, что паники в магазинах не наблюдается. "Рост в группах макаронные изделия и крупы в диапазоне 3-10%, антисептические средства. Мы прогнозируем, что спрос будет расти, более точный прогноз ожидаем к концу недели. Товарный запас на складах сформирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе крупной иркутской сети супермаркетов "Слата".

"Это даст дополнительные возможности органам государственной власти по контролю за исполнением тех решений и рекомендаций, которые ранее были выданы", - сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопрос об административных мерах.

Также режим был введен в Республике Тыва, располагающейся по соседству с регионом, в Кузбассе, где ранее зарегистрированы двое заболевших, Новосибирской и Омской областях. В Абакане (Республика Хакасия), где также обнаружен один больной, введен режим ЧС.

В крупном новосибирском торговом холдинге "Сибирский гигант" ТАСС пояснили, что повышенный спрос наблюдают уже несколько дней, но рассчитывают, что он не продлится долго.

"Вчера, 17 марта, мы увидели плюс 50% (рост спроса) по сравнению с обычным уровнем продаж. Например, спрос по консервации вырос в четыре раза, продажи продуктов быстрого приготовления - лапши, каши - выросли в два раза, макарон - в пять раз, муки - в 10 раз, сахара - почти в 3 раза. Продажи гречки, например, выросли раз в 11", - сказала ТАСС директор по маркетингу торгового холдинга Мария Бей.

Власти регионов также фиксируют повышенный спрос на продукты питания и обращаются к гражданам с призывом не поддаваться панике и не набирать запасы на несколько месяцев.

"Просим всех в своем жилище не устраивать товарные склады, потому что можете столкнутся с тем, что ваши продукты потеряют определенные качества. У торговых сетей у всех есть огромные складские помещения, которые заполнены разнообразной продукцией, хранящейся в соответствии со всеми правилами", - сообщила журналистам в среду начальник департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.

Обеспечение масками и лекарствами

Обеспечение средствами защиты и организация карантинных мер в регионах Сибири поставлены на особый контроль. По данным министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, в регионе организована работа трех обсерваторов для помещения туда граждан, контактировавших с лицами, у которых есть подозрения на коронавирусную инфекцию.

"Обеспечен двухнедельный, неснижаемый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих и средств индивидуальной защиты на складах в медицинских организациях. Запас масок в наших медицинских организациях составляет 800 тыс. штук", - отметил он, добавив, что это полностью соответствует расчетным показателями. В аптечных сетях, по данным министра, запас масок постоянно меняется.

В то же время многие красноярцы жалуются в социальных сетях на нехватку медицинских масок. Жалобы на дефицит присутствуют и в других регионах Сибири. Так, на нехватку средств защиты обратила внимание одна из сотрудниц Новосибирского областного госпиталя ветеранов войн, основными пациентами которого являются находящиеся в зоне риска пожилые люди. В пресс-службе регионального Минздрава информацию о дефиците опровергли, пояснив, что в госпитале есть маски, а также специальные костюмы для защиты врачей.

В Иркутске средства индивидуальной защиты в среду раздавали на входе в здание, где проходило оглашение послания временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева о положении дел в регионе за 2019 год. Кроме этого, в здании дежурили несколько бригад скорой помощи.

Организация рабочего процесса

Многие сибирские компании начали ежедневно контролировать состояние здоровья своих сотрудников, чтобы избежать распространения инфекции на производстве. Как сообщили ТАСС в золотодобывающей компании "Полюс" (крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии), на предприятиях организованы проверки до прибытия на промплощадки всех приезжающих на вахту и возвращающихся из отпусков сотрудников компании и подрядных организаций. Также в ежедневном режиме проверяют состояние здоровья всех присутствующих на объектах компании, помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами. На предприятиях "Полюса" сформирован запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для работников и медперсонала, предусмотрены помещения для карантина и транспорт для эвакуации сотрудников с подозрением на наличие инфекции.

Энергетики в регионах Сибири в связи с новым коронавирусом, а также высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ обратились к клиентам с просьбой не приходить в офисы для оплаты услуг и консультаций, а воспользоваться онлайн-сервисами. Так ООО "Газпром межрегионгаз Омск" и АО "Омскоблгаз" проинформировали потребителей о том, что вопросы расчетов за поставку газа, технического обслуживания и ремонта газового оборудования, газификации можно решить удаленно.

Компания "Томскэнергосбыт" также предлагает своим клиентам в пик вирусных инфекций воздержаться от посещения офисов обслуживания и воспользоваться дистанционными сервисами по оплате электроэнергии и передаче показаний счетчиков.

О коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.