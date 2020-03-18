Онлайн-платежи и медицинские маски. Как Сибирь защищается от коронавируса

ТАСС, 18 марта. Власти регионов Сибири, где выявлены четверо носителей коронавируса нового типа, вводят дополнительные меры в связи с пандемией: переходят на режим повышенной готовности, проводят дополнительные закупки медицинского оборудования и масок. Торговые сети регионов создали запас продовольствия, а многие компании, как и в других макрорегионах, переводят клиентов на онлайн-обслуживание.
Повышенная готовность
Власти нескольких регионов Сибири уже ввели режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса на своих территориях. Так, в Красноярском крае, где ранее был выявлен один зараженный, режим был введен 17 марта. По словам руководителя краевого агентства по ГО и ЧС Евгения Мусса, это позволит перевести на усиленный режим работы соответствующие силы средства, а также задействовать финансовые резервы.
Также режим был введен в Республике Тыва, располагающейся по соседству с регионом, в Кузбассе, где ранее зарегистрированы двое заболевших, Новосибирской и Омской областях. В Абакане (Республика Хакасия), где также обнаружен один больной, введен режим ЧС.
"Это даст дополнительные возможности органам государственной власти по контролю за исполнением тех решений и рекомендаций, которые ранее были выданы", - сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопрос об административных мерах.
Повышенный спрос на продукты
Как и во многих регионах страны, в Сибири наблюдается повышенный спрос на продукты первой необходимости, прежде всего крупы и консервы, однако торговые сети отмечают, что паники в магазинах не наблюдается. "Рост в группах макаронные изделия и крупы в диапазоне 3-10%, антисептические средства. Мы прогнозируем, что спрос будет расти, более точный прогноз ожидаем к концу недели. Товарный запас на складах сформирован", - сообщили ТАСС в пресс-службе крупной иркутской сети супермаркетов "Слата".
Представители одного из ведущих продуктовых ритейлеров Красноярска, ГК "Красный Яр", сообщили ТАСС, что сейчас сеть создает резерв запасов продуктов. "В настоящее время на складах компании создают стратегические запасы продукции, в первую очередь, закупают консервы, сахар, крупы, макароны, средства гигиены. Продукция уже заказана в большом объеме, в ближайшее время она приедет в распределительный центр. Резерв запасов создается на три месяца, закупки при этом будут продолжаться, но мы хотим исключить возможность спекуляций и паники", - сообщили в сети супермаркетов. С 12 марта по 1 мая компания заморозила цены на социально-значимые товары, такие как гречневая крупа, рис и сахар.
В крупном новосибирском торговом холдинге "Сибирский гигант" ТАСС пояснили, что повышенный спрос наблюдают уже несколько дней, но рассчитывают, что он не продлится долго.
"Вчера, 17 марта, мы увидели плюс 50% (рост спроса) по сравнению с обычным уровнем продаж. Например, спрос по консервации вырос в четыре раза, продажи продуктов быстрого приготовления - лапши, каши - выросли в два раза, макарон - в пять раз, муки - в 10 раз, сахара - почти в 3 раза. Продажи гречки, например, выросли раз в 11", - сказала ТАСС директор по маркетингу торгового холдинга Мария Бей.
Власти регионов также фиксируют повышенный спрос на продукты питания и обращаются к гражданам с призывом не поддаваться панике и не набирать запасы на несколько месяцев.
"Просим всех в своем жилище не устраивать товарные склады, потому что можете столкнутся с тем, что ваши продукты потеряют определенные качества. У торговых сетей у всех есть огромные складские помещения, которые заполнены разнообразной продукцией, хранящейся в соответствии со всеми правилами", - сообщила журналистам в среду начальник департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова.
Обеспечение масками и лекарствами
Обеспечение средствами защиты и организация карантинных мер в регионах Сибири поставлены на особый контроль. По данным министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, в регионе организована работа трех обсерваторов для помещения туда граждан, контактировавших с лицами, у которых есть подозрения на коронавирусную инфекцию.
"Обеспечен двухнедельный, неснижаемый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих и средств индивидуальной защиты на складах в медицинских организациях. Запас масок в наших медицинских организациях составляет 800 тыс. штук", - отметил он, добавив, что это полностью соответствует расчетным показателями. В аптечных сетях, по данным министра, запас масок постоянно меняется.
В то же время многие красноярцы жалуются в социальных сетях на нехватку медицинских масок. Жалобы на дефицит присутствуют и в других регионах Сибири. Так, на нехватку средств защиты обратила внимание одна из сотрудниц Новосибирского областного госпиталя ветеранов войн, основными пациентами которого являются находящиеся в зоне риска пожилые люди. В пресс-службе регионального Минздрава информацию о дефиците опровергли, пояснив, что в госпитале есть маски, а также специальные костюмы для защиты врачей.
В Иркутске средства индивидуальной защиты в среду раздавали на входе в здание, где проходило оглашение послания временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева о положении дел в регионе за 2019 год. Кроме этого, в здании дежурили несколько бригад скорой помощи.
Организация рабочего процесса
Многие сибирские компании начали ежедневно контролировать состояние здоровья своих сотрудников, чтобы избежать распространения инфекции на производстве. Как сообщили ТАСС в золотодобывающей компании "Полюс" (крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии), на предприятиях организованы проверки до прибытия на промплощадки всех приезжающих на вахту и возвращающихся из отпусков сотрудников компании и подрядных организаций. Также в ежедневном режиме проверяют состояние здоровья всех присутствующих на объектах компании, помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами. На предприятиях "Полюса" сформирован запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для работников и медперсонала, предусмотрены помещения для карантина и транспорт для эвакуации сотрудников с подозрением на наличие инфекции.
Энергетики в регионах Сибири в связи с новым коронавирусом, а также высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ обратились к клиентам с просьбой не приходить в офисы для оплаты услуг и консультаций, а воспользоваться онлайн-сервисами. Так ООО "Газпром межрегионгаз Омск" и АО "Омскоблгаз" проинформировали потребителей о том, что вопросы расчетов за поставку газа, технического обслуживания и ремонта газового оборудования, газификации можно решить удаленно.
Компания "Томскэнергосбыт" также предлагает своим клиентам в пик вирусных инфекций воздержаться от посещения офисов обслуживания и воспользоваться дистанционными сервисами по оплате электроэнергии и передаче показаний счетчиков.
О коронавирусе
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.