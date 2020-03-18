РЖД и власти Кузбасса договорились об экспорте 53 млн т угля на восток в 2020 году

ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН /Кемеровская область/, 18 марта. / ТАСС/. Грузоотправители Кузбасса в 2020 году предъявят к перевозке, а РЖД обеспечат транспортировку не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении. Параметры закреплены в подписанном в среду между холдингом и правительством Кузбасса дополнительном соглашении к соглашению о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом продукции, производимой на территории региона на период 2019 - 2035 годы, передает корреспондент ТАСС.

Основное соглашение стороны заключили в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно документу, РЖД намерены развивать железнодорожную инфраструктуру для максимально возможного удовлетворения потребностей грузоотправителей Кузбасса. Со своей стороны правительство региона намерено организовывать обсуждение вопросов повышения эффективности и технологичности функционирования и развития железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на территории Кузбасса, в том числе вопросов привлечения инвестиций в развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на территории Кузбасса путем переговоров, совещаний, рабочих встреч и других мероприятий, проводимых с участием представителей исполнительных органов государственной власти Кемеровской области.