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Экс-начальника отдела противодействия коррупции в Барнауле осудили за взятку

Андрей Абрамов получил восемь лет лишения свободы и штраф 13 млн рублей

БАРНАУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Барнаулу Андрей Абрамов получил восемь лет лишения свободы и штраф 13 млн рублей за взятку. Об этом сообщается в среду на сайте СК РФ.

"Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу Андрей Абрамов признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц"). Суд назначил ему наказание - восемь лет в колонии строгого режима и штраф в размере 13 млн рублей, также Абрамов лишен специального звания майор полиции", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, в июне 2019 года Абрамов получил от двух предпринимателей взятку в 700 тыс. рублей как первую часть ранее оговоренной суммы в 1,3 млн рублей. Деньги предназначались за незаконные действия и бездействие полицейского в пользу компаний этих предпринимателей.

Абрамова задержали оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю после передачи денег. По результатам служебной проверки его уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Теги
РоссияАлтайский край
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