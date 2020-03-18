Экс-начальника отдела противодействия коррупции в Барнауле осудили за взятку

БАРНАУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Барнаулу Андрей Абрамов получил восемь лет лишения свободы и штраф 13 млн рублей за взятку. Об этом сообщается в среду на сайте СК РФ.

"Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу Андрей Абрамов признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц"). Суд назначил ему наказание - восемь лет в колонии строгого режима и штраф в размере 13 млн рублей, также Абрамов лишен специального звания майор полиции", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, в июне 2019 года Абрамов получил от двух предпринимателей взятку в 700 тыс. рублей как первую часть ранее оговоренной суммы в 1,3 млн рублей. Деньги предназначались за незаконные действия и бездействие полицейского в пользу компаний этих предпринимателей.

Абрамова задержали оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю после передачи денег. По результатам служебной проверки его уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.