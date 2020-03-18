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В Новосибирске сняли режим ЧС, введенный из-за январских снегопадов

С ноября по февраль в городе выпало 167% среднегодовой нормы осадков

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирска отменили режим ЧС, введенный 27 января из-за обильных снегопадов, сообщила в среду пресс-служба мэрии города.

"Сегодня мэр города Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об отмене режима "Чрезвычайная ситуация" в городе в связи со стабилизацией погодных условий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с ноября по февраль в Новосибирске выпало 167% среднегодовой нормы. За первую половину марта - 82% месячной нормы осадков.

Вследствие теплой зимы и обильных снегопадов на территории Сибири в целом и Новосибирской области в частности, ожидается сложная обстановка при прохождении половодья. Первая волна паводка ожидается в конце апреля, в зону подтопления, по данным властей, могут попасть 4 тыс. домов в 17 населенных пунктах.

Режим ЧС был введен в Новосибирске 27 января из-за обильных снегопадов вследствие аномально теплой погоды.

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