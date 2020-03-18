Министр транспорта РФ назвал стоимость автомобильного обхода Кемерова

ПРОКОПЬЕВСК /Кемеровская область/, 18 марта. /ТАСС/. Стоимость автомобильной трассы в обход города Кемерово, по которому пройдет федеральная автомобильная дорога Р-255 "Сибирь", составит около 41 млрд рублей. Об этом сообщил в ходе совещания, посвященного развитию Кузбасса, в среду министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Объект достаточно серьезный, объект очень дорогой. Предполагаемая стоимость с учетом цен сегодняшнего дня - 41 млрд рублей. Росавтодором организована подготовка проекта обоснования инвестиций", - сказал Дитрих.

Он пояснил, что эта работа должна завершиться в 2020 году, после чего Росавтодор займется заключением контрактов на проектирование и последующее строительство трассы.

В 2019 году губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился к правительству РФ с просьбой оказать федеральную поддержку строительства объездной дороги для транзитного транспорта. Сейчас Кемерово является единственным крупным городом Сибири, через который проходит федеральная трасса. По кемеровским дорогам ежедневно проезжают около 12,5 тыс. транзитных машин, около половины из которых большегрузы, что значительно затрудняет организацию дорожного движения и негативно сказывается на экологии города.