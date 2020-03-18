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75-летие Победы

В Новосибирске имена героев войны с Монумента Славы переведут в электронный вид

Электронный формат станет доступен накануне 9 мая

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Имена солдат-участников Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Новосибирской области и увековеченных на объекте культурного наследия России - памятнике Монумент Славы, будут переведены к 9 мая в электронный формат. Это позволит прочитать все фамилии, которые расположены на значительной высоте, а также в перспективе даст возможность расширить список имен за счет обращений родственников, сообщила журналистам в среду в пресс-центре ТАСС директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

"Мы занимаемся сейчас тем, что создаем электронный Монумент Славы. Речь идет о фамилиях тех людей, которые размещены сегодня на пилонах [монумента]. Есть так называемые старые пилоны высотой около 10 метров, которые открыли в 1967 году, на них находится 30266 фамилий и еще один пилон, который появился в середине 1990-х годов, на нем примерно 35 тыс. фамилий. Наша задача сейчас все эти пилоны перевести в электронный вид", - сказала Щукина.

Она отметила, что электронный формат станет доступен накануне 9 мая. По словам Щукиной, такая работа проводится на основе электронного архива "Мемориал славы новосибирцам", который был открыт пять лет назад и включает имена участников не только Великой Отечественной войны, но и других войн.

"Когда будет доступен электронный формат, человек сможет набрать фамилию родственника, участвовавшего в ВОВ, и попадет на уже действующую страничку, а если ее нет, сможет обратиться к нам и мы с его помощью ее создадим. Сейчас увековечено менее 70 тысяч имен, а должно быть минимум 400 тыс., вообще на фронт ушло порядка 600 тыс. из Новосибирской области", - пояснила ТАСС Щукина.

Собеседница агентства добавила, что сотрудники музея также планируют начать работу по исправлению неверно нанесенных фамилий.

Монумент Славы - памятник сибирякам - участникам Великой Отечественной войны, объект культурного наследия России. Он установлен в Ленинском районе Новосибирска. Открытие памятника состоялось 6 ноября 1967 года.

Теги
РоссияНовосибирская область75-летие Победы
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