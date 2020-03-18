Белоусов: строительство автообъезда Кемерова в приоритете на включение в комплексный план

ПРОКОПЬЕВСК /Кемеровская область/, 18 марта. /ТАСС/. Проект строительства автодорожного объезда города Кемерово является приоритетным для включения в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). Об этом заявил в среду первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ходе совещания, посвященного развитию Кузбасса.

"Это будет следующий проект (для включения в КПМИ - прим. ТАСС), - сообщил Белоусов, комментируя проект строительства обхода Кемерово. - Я приложу все усилия для того, чтобы он вошел в комплексный план". По его словам, ни один другой проект не будет включен в КПМИ раньше, если по нему не будет возможных прямых поручений президента. В качестве возможных источников финансирования он назвал экономию по другим проектам КПМИ.

При этом Белоусов поблагодарил губернатора Кузбасса Сергея Цивилева за самостоятельно подготовленную регионом проектно-сметную документацию по проекту, но отметил, что она должна пройти Главгосэкспертизу.

В ходе совещания министр транспорта РФ Евгений Дитрих сказал, что стоимость автомобильной трассы в обход города Кемерово составит около 41 млрд рублей. Также он сообщил, что Росавтодором организована подготовка проекта обоснования инвестиций. Эта работа должна завершиться в 2020 году, после чего Росавтодор займется заключением контрактов на проектирование и последующее строительство трассы.

Об обходе Кемерово

Сейчас Кемерово является единственным крупным городом Сибири, через который проходит федеральная трасса. По кемеровским дорогам ежедневно проезжают порядка 12,5 тыс. транзитных машин, около половины из которых большегрузы, что значительно затрудняет организацию дорожного движения и негативно сказывается на экологии города.

Проект трассы в обход города Кемерово, по которому пройдет федеральная автомобильная дорога Р-255 "Сибирь", передан в Главгосэкспертизу в январе. В случае прохождения госэкспертизы строительство первого этапа может начаться уже 2020 году. Северо-западный обход Кемерова спроектирован как дорога первой категории с четырьмя полосами движения - по две в каждом направлении с разделением встречных потоков транспорта. Протяженность первого участка объездной автотрассы будет около 48 км. Он должен включать в себя возведение нового автомобильного моста через реку Томь.