В Иркутской области возбудили дело о незаконной вырубке леса на 583 млн рублей

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений в Иркутской области, ущерб лесному фонду оценивается в 583 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Установлено, что в Малоиретской даче Малобельского участкового лесничества проведена рубка деревьев в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий. Согласно заключению специалиста федерального бюджетного учреждения "Рослесозащита", на данном лесном участке срублена древесина общим объемом более 30 тыс. кубометров. Однако вырубленные деревья не были указаны в акте лесопатологического обследования, не имели признаков ослабления. В результате лесному фонду причинен ущерб на сумму более 583 млн рублей", - говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере").

Как сообщал ранее ТАСС, ущерб от незаконных вырубок в Иркутской области с 2017 по 2019 год составил почти 40 млрд рублей. Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в конце января сообщал, что основная часть (до 80%) незаконных вырубок леса в регионах РФ, ориентированных на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область, где сосредоточено более 10% лесов страны.

В настоящее время расследуется ряд уголовных дел о незаконных санитарных рубках леса, назначенных региональным лесхозом. Одно из них - дело о вырубках в заказнике "Тулоконь", которому был нанесен ущерб около 748 млн рублей. По делу в качестве обвиняемого проходит экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. Как полагают следователи, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных вырубок в заказнике.