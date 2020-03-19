Выплаты жителям Приангарья за гибель урожая от паводков планируют завершить до апреля

ТАСС, 19 марта. Более 3,5 тыс. жителей Иркутской области из 11 тыс., подавших заявления о потере урожая во время паводков летом прошлого года, получили компенсации. Все выплаты будут завершены до начала апреля, сообщается в четверг на сайте правительства Приангарья.

"Более 3,5 тыс. жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю урожая от грунтовых вод в 2020 году. <…> В администрациях муниципальных образований принято уже свыше 11 тыс. заявлений <…> Все выплаты планируется произвести до конца марта - начала апреля", - говорится в сообщении.

Срок приема заявлений продлен до 20 марта.

Сумма единовременной компенсации составляет 10 тыс. рублей за участок, уточняется в релизе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня 2019 года - из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах вода затопила 10,9 тыс. домов, в которых жили 42,7 тыс. человек, во вторую - 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибло 25 человек, 6 пропало без вести. В результате паводков было уничтожено 13 тыс. га посевов, погибли более 4 тыс. сельскохозживотных.