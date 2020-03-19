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Паводок в Иркутской области

Выплаты жителям Приангарья за гибель урожая от паводков планируют завершить до апреля

Компенсации получили более 3,5 тыс. жителей региона

ТАСС, 19 марта. Более 3,5 тыс. жителей Иркутской области из 11 тыс., подавших заявления о потере урожая во время паводков летом прошлого года, получили компенсации. Все выплаты будут завершены до начала апреля, сообщается в четверг на сайте правительства Приангарья.

"Более 3,5 тыс. жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю урожая от грунтовых вод в 2020 году. <…> В администрациях муниципальных образований принято уже свыше 11 тыс. заявлений <…> Все выплаты планируется произвести до конца марта - начала апреля", - говорится в сообщении.

Срок приема заявлений продлен до 20 марта.

Сумма единовременной компенсации составляет 10 тыс. рублей за участок, уточняется в релизе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня 2019 года - из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах вода затопила 10,9 тыс. домов, в которых жили 42,7 тыс. человек, во вторую - 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибло 25 человек, 6 пропало без вести. В результате паводков было уничтожено 13 тыс. га посевов, погибли более 4 тыс. сельскохозживотных.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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