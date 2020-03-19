Около 150 граждан Узбекистана не смогли вылететь из Новосибирска в Ташкент

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Около 150 граждан Узбекистана не смогли вылететь в четверг в Ташкент из Новосибирска рейсом авиакомпании S7 из-за закрытия границ страны в связи с эпидемией инфекции, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщил ТАСС генконсул Республики Узбекистан в РФ (Новосибирск) Юсуп Кабулжанов.

"В аэропорту на данный момент более 140 граждан Узбекистана. В других аэропортах в Сибирском федеральном округе их нет. Пока решается вопрос о вывозе граждан из России, будем направлять борты из Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, граждане Узбекистана прибыли в Новосибирск из разных регионов России, в основном с Дальнего Востока, и не смогли вылететь в связи с закрытием границ Узбекистана. Консульство поддерживает с ними связь и оказывает помощь находящимся в аэропорту, в частности, организовало питание пассажиров.

Узбекистан объявил о закрытии границ 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.