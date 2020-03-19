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На Алтае таможенники пресекли незаконный вывоз в Монголию более 4 тыс. медицинских масок

Изделия входят в перечень продукции, которая временно запрещена к вывозу из России

ТАСС, 19 марта. Сотрудники таможни в Республике Алтай предотвратили вывоз в Монголию с территории РФ 12 кг медицинских масок, запрещенных к вывозу из России, в партии было более 4 тыс. масок. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

"При проведении таможенного контроля в багаже граждан Монголии, которые переправлялись через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Ташанта" из России в Монголию, обнаружено 4 350 медицинских масок весом около 12 кг. Сопроводительные документы на товар у них отсутствовали", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, медицинские маски входят в перечень продукции, которая временно запрещена к вывозу из РФ. Конфискованный товар вернули в РФ. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП РФ.

Теги
РоссияМонголияАлтай
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