Сибирское отделение РАН реализует проект центра обработки данных совместно с вузами

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Сибирское отделение РАН подписало соглашение с Советом ректоров Новосибирской области о реализации проекта Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД), сообщил в ходе церемонии подписания зампред СО РАН Сергей Сверчков.

4 февраля на встрече Владимира Путина с представителями общественности в Череповце заместитель директора Института вычислительных технологий СО РАН Андрей Юрченко предложил организовать сеть суперкомпьютерных центров не только в Москве, где они уже существуют, но и в регионах. Президент поддержал предложение сибирского ученого и отметил, что развитие сети суперкомпьютеров должно идти равномерно по всей стране, а не концентрироваться в Москве. Позднее Юрченко пояснил ТАСС, что разработанный ИВТ проект Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД) в новосибирском Академгородке должен быть создан не позднее 2023 года.

"Подписывается соглашение между Сибирском отделением РАН и Советом ректоров Новосибирской области по реализации проекта Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных", - сказал Сверчков.

Кроме того, Сибирское отделение РАН подписало соглашение с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики, а также с Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом. По словам председателя СО РАН Валентина Пармона, научные и образовательные организации Новосибирска и Сибири в целом могут создать единое образовательное пространство Сибири.

Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных начал разрабатываться в 2018 году как один из проектов плана развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". По вычислительным ресурсам и объемам хранения СНЦ ВВОД должен занять лидирующие позиции в России, а его суперкомпьютеры - войти в топ-50 по производительности в мире.