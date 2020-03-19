{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сибирское отделение РАН реализует проект центра обработки данных совместно с вузами

Идею создания такого центра ранее одобрил Владимир Путин
Описание
© Андрей Березкин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Сибирское отделение РАН подписало соглашение с Советом ректоров Новосибирской области о реализации проекта Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД), сообщил в ходе церемонии подписания зампред СО РАН Сергей Сверчков.

4 февраля на встрече Владимира Путина с представителями общественности в Череповце заместитель директора Института вычислительных технологий СО РАН Андрей Юрченко предложил организовать сеть суперкомпьютерных центров не только в Москве, где они уже существуют, но и в регионах. Президент поддержал предложение сибирского ученого и отметил, что развитие сети суперкомпьютеров должно идти равномерно по всей стране, а не концентрироваться в Москве. Позднее Юрченко пояснил ТАСС, что разработанный ИВТ проект Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД) в новосибирском Академгородке должен быть создан не позднее 2023 года.

"Подписывается соглашение между Сибирском отделением РАН и Советом ректоров Новосибирской области по реализации проекта Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных", - сказал Сверчков.

Кроме того, Сибирское отделение РАН подписало соглашение с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики, а также с Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом. По словам председателя СО РАН Валентина Пармона, научные и образовательные организации Новосибирска и Сибири в целом могут создать единое образовательное пространство Сибири.

Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных начал разрабатываться в 2018 году как один из проектов плана развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". По вычислительным ресурсам и объемам хранения СНЦ ВВОД должен занять лидирующие позиции в России, а его суперкомпьютеры - войти в топ-50 по производительности в мире.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
"Газпром нефть" завершила на НПЗ в Омске модернизацию установки гидроочистки на 3 млн т
Это позволит увеличить ее производительность на 10%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС