Дельфийские игры в Омске перенесли из-за коронавируса на ноябрь 2020 года

ОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Международный Дельфийский комитет из-за пандемии коронавируса нового типа перенес на 6-11 ноября XIX молодежные Дельфийские игры России и XV молодежные Дельфийские стран СНГ, которые должны были состояться в апреле этого года в Омске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Омской области.

"Решение о переносе культурного проекта "Дельфийский Омск - 2020" на 6-11 ноября 2020 года принято на состоявшейся рабочей встрече [губернатора Омской области] Александра Буркова и [директора Международного Дельфийского комитета] Владимира Понявина", - говорится в сообщении.

По словам Понявина, решение принято в интересах участников Дельфийских игр, для сохранения их здоровья. "Нами прорабатывались многие вопросы проведения игр в интернете, без зрителей, но все это не соответствует философии Дельфийских игр, которые несут основной смысл - это объединение людей на празднике культуры и искусства. <…> Надеюсь, сборные стран СНГ, субъектов Российской Федерации отнесутся к переносу с пониманием, в соответствии с ситуацией", - цитирует пресс-служба директора комитета.

Он добавил, что Международный дельфийский комитет высоко оценивает подготовку Дельфийских игр в Омске. "Это станет большим залогом к успешному проведению игр, которые состоятся в ноябре", - подчеркнул Понявин.

Бурков отметил, что перенос игр на полгода - непростое решение. "Мы готовы на все сто процентов. <…> Весь задел, конечно же, будет использован уже в ноябре. В любом случае мы проведем Дельфийские игры. Для нас это очень важное международное культурное событие", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Дельфийские игры - соревнования деятелей искусства по 49 номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и т. д). Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века.