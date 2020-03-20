В строительство межвузовского кампуса в Новосибирске вложат более 19 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Объем вложений в строительство двух зданий межвузовского кампуса на 17 тысяч мест, который планируют построить в Новосибирске по федеральному проекту "Экспорт образования", составит больше 19 млрд рублей, сообщили ТАСС в региональном министерстве образования.

Проект межвузовского кампуса ранее планировалось реализовать в Новосибирске с привлечением частных инвестиций. И. о. министра экономического развития региона Лев Решетников в августе прошлого года сообщал, что совместно с госкорпорацией "ВЭБ.РФ" и Министерством науки и высшего образования России обсуждается создание кампуса на нескольких площадках.

"Разработан проект, подготовлены предложения по его реализации, стоимость проекта предварительно оценена в 19,4 млрд рублей. Для размещения кампуса были определены две приоритетные площадки в правобережной и левобережной частях города. На одной из них предполагается строительство межвузовского студенческого кампуса на 10 тыс. мест общей площадью 120 тыс. кв. метров. Второй межвузовский студенческий кампус на 7 тыс. мест будет располагать общей площадью жилого фонда 84 тыс. кв. метров. Предполагаемый срок строительства - два года", - сообщили в министерстве.

Инфраструктура кампуса будет включать объекты экономики и знаний, спортивные, культурные рекреационные и коммерческие объекты. Ранее заинтересованность в проекте проявили 11 вузов. Губернатор региона Андрей Травников в январе сообщал, что проектирование и строительство зданий начнется в 2020 году.

Предполагается, что кампус будет построен с привлечением федеральных средств по федеральному проекту "Экспорт образования", который входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.